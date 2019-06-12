«Украина нас стерла. Ура, Россия» – причитания заукров из ЛДНР

12.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Даже проукраински настроенные жители, проживающие в ЛНР и ДНР, признают, что шансы на возвращение республик под контроль Киева ничтожны.

Об этом «Украинской правде» рассказала проживающая в ЛНР предприниматель Ирина, которая является сторонником возвращения республики в состав Украины.

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«Нам нужно украинское телевидение, – говорит она. – Основная масса привыкла к российским каналам, им вкладывают в уши: «Придут украинцы и вас зарежут». Раньше было больше надежды на Украину, потому что мы понимаем, есть логика в том, что делают, в плане тех же санкций против России».

При этом, признает собеседница издания, «это может растянуться еще надолго».

«Бледная надежда на то, что мы снова будем Украиной, с горечью, но есть. В то же время, Украина моего мужа как предпринимателя стерла: закрыли счета, если мы выедем на свободную территорию, нам не дадут кредиты. Мы для Украины – сепаратисты, хотя всю жизнь верим в нее», – сокрушается предприниматель.

В свою очередь Маргарита, представленная как госслужащий из Донецкой области, признает, что большинство жителей ДНР поддерживают Россию.

«По настроениям нет однозначности. Есть такие, которые были довольны, верили в светлое будущее, а теперь все поняли, начинают разочаровываться. Но основная масса людей – «Ура, Россия». Жители Донбасса, мне кажется, уже не скажут, что хотят в Украину. У людей сейчас такой настрой: а зачем мы Украине? Производства у нас практически нет, украинские пенсии уже давно не платят. Но у меня еще теплится слабая надежда, что мы все-таки вернемся в Украину. Очень слабая», – говорит Маргарита.