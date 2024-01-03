Украина нащупала болевую точку России: ВСУ без остановки лупят по Белгороду

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К вечеру Украина запустила уже четвертый залп ракет за сутки по приграничному Белгороду. И, хотя российской ПВО удалось перехватить большинство целей, однако от падения осколков есть погибшие, раненые, разрушенные дома и квартиры.

Украинская пропаганда разгоняет снятые очевидцами кадры, не скрывая злорадства и предлагая расценивать это как месть за последние удары по объектам украинской армии в Киеве. «Белгород, каково оно? Привыкайте к ночному танго», – зубоскалит украинский политолог Юрий Романенко.

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«Белгород теперь под постоянным обстрелом. В том числе из-за отсутствия так и не созданной санитарной зоны», – напоминает эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

«Залпы по Белгороду производят с Харьковской объездной. РСЗО ВСУ несколько раз меняют позиции после залпа…Похоже, по Белгороду еще не всё на сегодня. Часов четыре-пять на перезарядку и смену позиций, и повторят под утро», – предостерегают авторы канала «Герань цветущая», отслеживающие воздушную активность в зоне СВО.

ВСУ пытаются перегрузить российскую ПВО и пробить «дыру», поясняет военный эксперт Владимир Орлов.

«Это у них пока не удаётся», – пишет он.

Сообщается, что по Харьковской области сейчас пошли ответные российские удары.

«По Харькову наносятся ракетные удары. Есть попадание в склад БК», – утверждает военкор Владимир Разин.

Атаки на Белгород, очевидно, согласованы с Западом. Издание New York Times сообщает со ссылкой на источники из Белого дома о планах США передать Украине снаряды к HIMARS без ограничения дальности. Угрожать они будут не только всей территории Крыма – утверждается, что Киеву теперь не потребуется получать разрешения американцев, чтобы бить» и по «старым территориям» России.

«Это означает, что американские экипажи «химер» будут расстреливать Белгород непосредственно с улиц Харькова. Попытки найти и уничтожить «Химеры» на густонаселённых улицах Харькова будут приводить к жертвам среди харьковцев, которые с удовольствием будут использоваться англо-саксонской пропагандой», – прогнозирует радиоведущий Дмитрий Конаныхин.

Помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов считает, что главный расчёт противника – спровоцировать рост недовольства в России накануне президентских выборов. Белгород выбран как наиболее доступная для ВСУ «болевая точка» России.

«Мне казалось, что ВСУ будут атаковать Белгородскую область с земли и ближе к февралю перед выборами президента. Противник опередил даже самые смелые прогнозы и ударил сразу по гражданским в городе. Последние две-три недели интенсивность боев на границе постоянно нарастала. Со стороны Харьковской области приехали наёмники с фпв-дронами, которые начали целенаправленно охотиться на… срочников (что прямо указывает на политическую составляющую). Давайте сразу о главном: противник рассчитывает на резкий рост женского недовольства. Все его действия на этом направлении нацелены на формирование определенного общественного мнения у женщин, чьи мужчины связаны с СВО. Почему выбрана именно Белгородская область? Потому что на других участках фронта у врага нет перспектив. А Белгород – «болевая точка» и она на территории «старой России». Рядом мощный город и агломерация – Харьков, а значит технические, человеческие, разведывательные ресурсы. Общество будет требовать (справедливо) отодвинуть фронт от Белгорода, а это значит сложнейшая общевойсковая операция по Харькову. Это огромные ресурсы, которых возможно сейчас нет», – пишет Живов.

Автор канала «Русский инженер» Алексей Васильев предупреждает, что после отступления теперь создать «санитарную зону» в Харьковской области будет нелегко – противник приготовил укрепления.

«И замысел данной операции в том, чтобы сделать Бахмут наоборот. Наши использовали понимание психотипа Зеленского для того, чтобы пока вагнера штурмовали город, ВСУ ради поддержания мифа про фортецю, жгли резервы и теряли время, которое ушло на подготовку как линии обороны так и натаскать пехоту на штурм, с учётом опыта Вагнера. Тем мы выбрали место боя для ВСУ, и не дали им возможность выбрать место для внезапного удара. Теперь же они хотят это повторить, выиграть время для набора и обучения тотально мобилизованных. Единственное отличие, что вместо фанатичной упертости Зеленского, они хотят, по сути, взять в заложники жителей Белгорода, зная, что руководство страны будет вынуждено реагировать на такие обстрелы. Циничная тактика, которую они любят использовать с 14-го, вынуждать наших солдат идти штурмовать в лоб хорошо укреплённые позиции, так как с них стреляют по мирняку. Донбасс это хорошо прочувствовал, теперь Киев хочет расширить географию подобных действий. Ну а строительство укреплений в том направлении они давно уже начали», – предостерегает Васильев.

«Наступать надо не на Харьков, а Полтаву. Хоть карты ВОВ посмотрите. Два раза Красная армия шишки набивала, пытаясь отбить у немцев Харьков в лоб. А потом его обошли с флангов, и все получилось», – возражает Владимир Орлов.

Так или иначе, но политолог Александр Дугин призывает жителей России готовиться к тяжелым временам.

«Белгород, увы, будут обстреливать, лишь больше и чаще. И не только Белгород. Все, до чего достанут… И сирены над Белгородом, и прилеты ракет в жилые массивы Донецка, и атаки на Крым, прекратятся тогда, когда мы добьемся полной Победы. Победы, а не мира. Мир это ложная цель. В конце этой войны одного из ее участников точно не будет. А мы будем. Должны быть», – заключил Дугин.