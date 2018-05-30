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Украина нащупала свою роль в мире: Гнать с утра до вечера
Украина нащупала свою роль в перераспределении на мировом рынке труда.
Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политолог Юрий Романенко, комментируя инсценировку убийства беглого российского пропагандиста Аркадия Бабченко.
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«Мы очень хорошо умеем развлекать. Мы страна-аниматор. Нам не нужно изобретать велосипед, создавать гибридный электромобиль или аналог «Виндоуз». Вряд ли мы при своем уровне организации сможем это сделать. А вот увлекательное шоу – да, это нам по силам», – сказал Романенко.
Он полагает, что после небольшого технического переоснащения Украина могла бы снабжать мир «натуральным» развлекательным контентом.
«Мы можем гнать с утра до вечера, причем создателям американских сериалов такие сюжетные линии просто не снились. Нужно раскрывать этот потенциал, заключать серьезные контракты, ставить новые камеры в государственных учреждениях – и гнать поток контента, где ничего не придумано, все натуральное, высокого качества», – сказал Романенко.
Метки: Юрий Романенко
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