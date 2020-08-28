Украина нашла себе врага в Центральной Америке и готовит санкции

28.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Расположенное в Центральной Америке государство Никарагуа назначило своим почетным консулом в Крыму бывшего представителя президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Олега Белавенцева.

Это решение вызвало гневную реакцию в МИД Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба потребовал от властей Никарагуа отменить это решение и пригрозил санкциями в случае, если ультиматум не будет выполнен.

«Это откровенно недружественный шаг по отношению к нашему государству, который потакает вооруженной агрессии Российской Федерации. Мы также рассматриваем этот шаг как попытку легитимизировать незаконную аннексию, незаконную оккупацию Крымского полуострова.

Наша позиция очень простая и четкая – мы не оставим этот шаг Никарагуа без ответа, и уже я поручил, и уже направлена нота правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение. В этой ноте также содержится предупреждение, что в случае отсутствия соответствующей реакции со стороны Никарагуа Украины начнет применять санкционные механизмы в соответствии со своим законодательством для того, чтобы наказать Никарагуа за этот шаг», – заявил Кулеба.

Напомним, Никарагуа регулярно голосует против украинских антикрымских инициатив, принимаемых Организацией Объединенных Наций.

Россия с этой страной имеет давние дружественные отношения, установленные еще в 1944-м году. Между странами налажен товарооборот – РФ поставляет в Никарагуа сельскохозяйственную продукцию, автомобили, военную технику и другие товары, в обратном направлении – масла, фрукты, кофе, чай, и т.д. В 2016-м году американские СМИ писали, что Россия строит в Никарагуа базу разведки, замаскированную под пункт ГЛОНАСС.