Украина: Настоящие спелые «ягодки» от Зеленского – впереди

09.04.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Готовясь сам и готовя украинское общество к новому витку военного обострения в Донбассе, режим Зеленского продолжает планомерно и целенаправленно закручивать гайки на всех внутренних фронтах. С тем, чтобы, как уже без стеснения говорят провластные пропагандисты, «не оставлять в тылу скрытых врагов».

И, судя по всему, одних мер судебного или полицейско-СБУшного преследования властям мало. На Банковой хотят, как теперь модно говорить, институционализировать запрет на инакомыслие и масштабировать его на всю страну. Для этого под идущий процесс закручивания гаек подводится законодательная база.

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Пока штатные говоруны власти типа экс-президента Кравчука заливаются соловьями о том, как они чистят и смазывают оружие, которым будет отстреливаться от врагов Украины, власти готовят масштабную зачистку политического поля, после которой в стране не останется ни единой возможности для существования политиков и партий, даже имитирующих пророссийскость в рамках дозволенного.

Одним из проявлений этого процесса, несомненно, является попытка власти подверстать законодательство, регулирующее деятельность легальных политических партий на Украине и их участие в выборах.

С этой целью еще в декабре минувшего года рабочей группой Рады были начаты консультации, с привлечением законников и активистов, по обсуждению уже готового законопроекта «О политических партиях», который затем отправили Венецианской комиссии. Последняя, как утверждают на Банковой, вроде бы одобрила этот документ, хотя самих ее выводов на бумаге еще никто не видел.

Тем не менее, подготовка закона вступила нам завершающий этап и неделя-другая, как он появится в Раде. Что же предлагают подмахнуть депутатам Рады? Как изменится расстановка сил после принятия нового закона?

Прежде всего, наблюдатели обращают внимание на три основных новации. Первая касается жесткого регулирования со стороны государства внутрипартийной жизни. То, чего на Украине отродясь не было все годы независимости. Смысл партийной автономии был в том, что государство не могло определять, например, характер взаимоотношений центрального партийного штаба и региональных отделений на местах. Или перечень причин, по которым партячейки могли устроить «бунт на корабле» и оперативно сместить неугодное партийное руководство.

Ранее все это отдавалось на откуп внутренним документам самих партий, и каждая сочиняла себе устав по вкусу – от предельно демократического до жестко авторитарного и вождистского. Теперь же по новому закону все эти моменты будут выписаны под одну гребенку, а сама гребенка носит императивный характер. То есть, и захочешь – не увильнешь. В противном случае партию снимают с регистрации, и адью.

Для отслеживания членства украинцев в партиях предполагается создать Единый реестр членов политических партий. Как говорят правозащитники, этот реестр напрямую нарушает целую кучу статей действующих законов и Конституции. То есть, по идее, под микроскопом у МВД и СБУ будет все партийное членство – до последнего человека. Имена, пароли, явки.

Это сделает невозможным другую традиционную для украинской политики схему. Когда, например, человек переходил в новую партию, «забывая» приостановить свое членство в предыдущей или выйти из нее. Таким образом, один и тот же актив кочевал из партии в партию, что облегчало спонсорам и партвождям задачу рекрутинга новых членов – просто забирали актив из партий, отработавших свой ресурс. Теперь же, такой переход актива автоматически «убивает» старую партию, делая невозможным дальнейшее использование ее бренда «про запас».

Сюда же стоит отнести и запланированное в законе перекрытие кислорода для т. н «технических партий». Обычно они служили резервуаром для теневого политического рынка. Когда, например, опальный чиновник мог за считанные недели купить себе «бумажную», но при этом легальную партию, переименовать ее в честь себя и, накачав деньгами спонсоров, отправиться на выборы.

Теперь он этого не сможет. Запрет на куплю-продажу партийных документов, конечно, не сведет этот бизнес к нулю, но сделает невозможным оперативное появление партий «под выборы». То есть, исчезнет эффект внезапности. И власти будет спокойнее с тыла.

Существующий список партий будет прорежен (секретарь СНБО Данилов уже заявил, что партий в Неньке развелось «многовато»), а появление новых будет поставлено под жесткий контроль с помощью нового закона и Минюста.

Но это цветочки. Настоящие спелые ягодки впереди. Так, законом предлагается запретить существование и деятельность «местных» партий. То есть, распространенное нынче на Украине явление, когда популярный местный мэр или бизнесмен или крупная национальная община регистрируют формально всеукраинскую, а по факту сугубо городскую или областную партию, регулярно получающую мандаты в своей вотчине. Типа «Доверяй делам» одесского мэра Труханова, или «Успешный Харьков» покойного Кернеса, или «Родная Черниговщина» Атрошенко, или партия Венгров Закарпатья (КМКС).

Не забываем о том, что на последних по счету местных выборах в 2020 году именно местные партии сыграли ключевую роль, отодвинув на вторые-третьи места как «слуг», так и остальные киевские политсилы вроде Порошенко и ОПЗЖ. Теперь им существенно прикрутят возможности. Как? Да, хотя бы, через норму об обязательности выдвижения кандидатов в большинстве украинских регионов. Где у местных партий и ячеек то «живых» нет.

Нетрудно догадаться, что это приведет к усилению централизации расползающегося украинского государства по партийной линии. Резко упадут в цене акции местных «баронов», желающие попасть в депутаты будут договариваться об этом уже не с ними, а с Киевом. В обмен на политическую и иную лояльность. Таким образом, эта новация затопчет те ростки стихийного федерализма, которые имеются сейчас.

Сильно усложняет новый закон и финансирование партий, а также ужесточает контроль за этим делом со стороны государства. Нацагентство по предотвращению коррупции в течение 15 дней после получения взносов имеет право проверить источники их получения и использования на «неуставную деятельность», «взяв за жабры» донаторов. Увеличены сроки проверки партий со стороны НАПК – 90 дней вместо 60. Предельные размеры партийных взносов граждан и юрлиц привязаны к их доходам за предыдущий период (то есть, размер взноса не может превышать 20% совокупного дохода жертвователя за последние 5 лет). И так далее.

Ну и самый «жыр» нового законопроекта – это прописанный в нем прямой запрет украинским партиям поддерживать связи с любыми организациями, которые имеют отношение к РФ. Понятно, против кого, в первую очередь, направлена эта норма. Фактически она поставит перед ОПЗЖ дилемму: или забыть о поездках своих вождей в Москву, об участии в совместных форумах с российскими партиями, участии в российских телеэфирах, о каких-то культурных инициативах – да просто даже рекламировать российскую вакцину устами Медведчука уже будет нельзя. Или – нарваться на предупреждение от Минюста, а затем – суд и запрет партии.

Специально для пока еще незапрещенной партии Шария закон готовит другой сюрприз – запрет использовать имена и фамилии в названии партии. То есть, если к моменту более чем вероятного принятия закона, ППШ еще не успеют запретить в судебном порядке, ей по-любому придется переименовываться, лишая себя значительной части статусного и имиджевого капитала, стоящего за популярным ФИО и снижая, таким образом, шансы на выборах.

Понятно, что в таких условиях продолжение легальной деятельности уже существующих партий будет связано с увеличением степени их лояльности режиму и укорочением длины поводка, на котором их держат спецслужбы. Как это сейчас имеет место быть с телеканалами. Достаточно что-то не то сказать в эфире – не то что журналисту, а просто гостю студии, как за этим следует окрик от Нацсовета, назначение внеплановой проверки СМИ и обращение в суд на предмет лишения лицензии. Впрочем, так было до того, как Зеленский вошел во вкус выпиливания неугодных каналов из эфира без всяких Нацсоветов и судов – простыми решениями СНБО.

А уж создать какую-то действительно оппозиционную и притом, легальную партию на Украине с нуля в таких условиях – просто ненаучная фантастика.

Собственно, на этом можно поставить точку. А желающим играть в системную политику по правилам, и при этом, добиваться каких-то не одобренных господствующим мейнстримом целей, можно сразу дать проверенный временем совет: все, пацаны, кина не будет. Расходимся.