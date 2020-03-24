24.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Сельское хозяйство, Украина, Экономика
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Украина наступает на пятки ведущей аграрной сверхдержаве Сомали




Доля сельскохозяйственной продукции в украинском экспорте выросла почти до 50 процентов.

Об этом в эфире канала InterVizor заявил Виктор Скаршевский, экономический эксперт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина уже окончательно стала аграрной, сырьевой, монополизированной страной. Естественно, бедной страной. И если раньше мы хотя бы металла больше продавали, в структуре экспорта металл занимал 45%, а сельское хозяйство – 20-25%, то сейчас пропорция поменялась. По 2019 году сельское хозяйство занимает 46% а по январю – чуть ли не 50%. Половина нашего экспорта – сырьевые товары, прежде всего, зерно.

Как нам и завещал один из послов США, «Украина должна стать аграрной сверхдержавой». Мы это выполняем. По результатам 2019 года на первом месте по экспорту из всех товаров – кукуруза. Чем больше доля сельского хозяйства в экономике, тем беднее страна. Страна с самой большой долей сельского хозяйства – Сомали», – сказал Скаршевский.

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