Украина назначена на роль цепной собаки

13.12.2018, Москва, Владимир Гладков

США возложили на Украину миссию, которую пытался выполнить экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в 2008 году.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Украина продолжает «святое дело» Саакашвили. Сначала цепной собакой против России была назначена Грузия, поскольку ей легко овладели при полном попустительстве России. То, что пытался сделать Саакашвили военными действиями, сегодня продолжает невоенными действиями Порошенко. О военные действия они немного обожглись, тогда и решили добиться того же, что пытался сделать Саакашвили без ввода войск.

Украина сегодня полностью выполняет свою историческую миссию, которую на неё наложили те, кто установил майдановскую власть – быть основным элементом для борьбы с Россией. То, на что не решаются товарищи в Бельгии, решаются на Украине. И Порошенко пытается доказать Америке: «Я эту миссию выполню лучше всех, оставьте меня у власти, потому что другие будут хуже. Мадам Тимошенко не сможет быть такой, как я, а я – почти Саакашвили!» – заявил израильский эксперт.

“Я прошу обратить внимание: никто в европейском и мировом сообществе не сказал ни слова правды о том, что сделал Саакашвили в Грузии против Осетии, ни одна скотина в мире не сказала, все в один голос осудили и продолжают осуждать Россию. То же самое по провокации в Керченском проливе, хоть один слово правды сказал?» – добавил Яков Кедми.