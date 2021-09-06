«Украина – не Афганистан! На колени встанете!» – Охрименко угрожает РФ базами НАТО

06.09.2021 17:37 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Пообещавшего Москве крупные неприятности украинского экономиста Александра Охрименко подняли на смех участники эфира на телеканале «Россия 1».

Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Самая свежая информация! Сейчас альянс НАТО делает инвентаризацию украинских аэропортов с целью, чтобы их переделать, и чтобы там могли спокойно садиться самолёты НАТО, взлетать, и использоваться для боевых действий», – с пафосом заявил Охрименко.

«И потом улетать, как из Афганистана», – напомнил политолог Олег Матвейчев.

«Нет, улетать, чтобы действительно Россия раз и навсегда поняла – она потеряла Украину. И теперь, когда у нас будут стоять самолёты, танки НАТО…» – разозлился украинский эксперт.

«Как в Афганистане стояли натовские танки, помните?» – снова поддел оратора Матвейчев.

«Нет, маленькая тонкость: Украина – не Афганистан! Если сюда зайдут военные базы НАТО, вам несдобровать! И тогда газовый поток, вы на коленки станете, и всё остальное! И ещё будете извиняться за оккупацию Крыма и за Донбасс!» – кричал Охрименко.

«Это поразительно, – отметила телеведущая Ольга Скабеева. – А чем Украина отличается от Афганистана? И главное, почему вас ничему не учит жизнь?»

«Все союзники констатируют смерть гегемона, и только Зеленский умудрился поехать на американскую авиабазу в Калифорнию, чтобы учиться там правильным образом эвакуировать союзников. А правильно по-американски – это когда тебя намотало на шасси», – добавила Скабеева.