«Украина – не Афганистан! На колени встанете!» – Охрименко угрожает РФ базами НАТОНовости Украины
Пообещавшего Москве крупные неприятности украинского экономиста Александра Охрименко подняли на смех участники эфира на телеканале «Россия 1».
Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Самая свежая информация! Сейчас альянс НАТО делает инвентаризацию украинских аэропортов с целью, чтобы их переделать, и чтобы там могли спокойно садиться самолёты НАТО, взлетать, и использоваться для боевых действий», – с пафосом заявил Охрименко.
«И потом улетать, как из Афганистана», – напомнил политолог Олег Матвейчев.
«Нет, улетать, чтобы действительно Россия раз и навсегда поняла – она потеряла Украину. И теперь, когда у нас будут стоять самолёты, танки НАТО…» – разозлился украинский эксперт.
«Как в Афганистане стояли натовские танки, помните?» – снова поддел оратора Матвейчев.
«Нет, маленькая тонкость: Украина – не Афганистан! Если сюда зайдут военные базы НАТО, вам несдобровать! И тогда газовый поток, вы на коленки станете, и всё остальное! И ещё будете извиняться за оккупацию Крыма и за Донбасс!» – кричал Охрименко.
«Это поразительно, – отметила телеведущая Ольга Скабеева. – А чем Украина отличается от Афганистана? И главное, почему вас ничему не учит жизнь?»
«Все союзники констатируют смерть гегемона, и только Зеленский умудрился поехать на американскую авиабазу в Калифорнию, чтобы учиться там правильным образом эвакуировать союзников. А правильно по-американски – это когда тебя намотало на шасси», – добавила Скабеева.
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