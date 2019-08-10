Украина не будет ни в НАТО, ни в ЕС, – немецкий эксперт

10.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина не станет членом НАТО или Евросоюза. Время, когда это еще можно было сделать, упущено. Сегодня же интеграция Украины в западные структуры чревата войной с Российской Федерацией.

Об этом в эфире интернет-канала «Союз блогеров Украины» заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если объективно посмотреть на вещи и назвать все своими именами, я не могу себе ни при каких обстановках представить, что такая страна, как Украина, может стать членом Европейского Союза или НАТО.

Если Украина становится членом НАТО, это значит, что Запад идет умышленно на жесточайшие конфликт с Россией. Может быть на грани войны.

Пока Украина находится в переформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы ее тоже принимать не будут. Мы об этом говорим уже 15-ть лет. За 15-ть лет теоретически можно было совсем другие реформы провести. Они не проводились, а сейчас время упущено.

15-ть лет назад, может быть, еще был шанс войти в Европейский Союз. Да и тогда ЕС был гораздо сильнее, мощнее и богаче, чем сегодня. Сегодня Европейский Союз сам слабеет. Расширения его на восток не будет», – заявил Рар.