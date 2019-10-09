09.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Россия, Украина, Экономика, Энергетика
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Украина не будет продлевать старый контракт с Газпромом, а хочет новый – Гончарук

Украина отказалась продлевать контракт с ПАО “Газпром” на транзит газа на год, поскольку планирует заключить новый и долгосрочный – по европейским правилам, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук по итогам заседания Кабинета министров, сообщает Правительственный портал.

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“Украине важно получить новый долгосрочный договор, так как Украина и наша газотранспортная система начинает работать по европейским правилам. Мы будем ставить себе цель – как правительство, как украинская компания, как государство вообще – получение максимально выгодных условий в переговорах с другой стороной договора потенциального, с Российской Федерацией, с компанией, которая ее представляет. Переговоры будут продолжаться еще несколько месяцев, мы рассчитываем, что успешно их удастся завершить до конца года”, – отметил Гончарук.

По его словам, продление на год старого контракта, который не соответствует европейским правилам, Украину не интересует.

Ранее ПолитиНавигатор сообщал о том, что Газпром рассматривает возможность пересмотра технических параметров в контракте на транзит газа с Украиной при его продлении на год. В то же время, в НАК “Нафтогаз Украины” сомневаются, что Россия подпишет полноценный контракт на транзит газа, или же позволит Украине использовать ГТС для других поставщиков газа.

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