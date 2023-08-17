Украина не будет в НАТО. Ее роль – воевать с Россией – болгарский политолог

Анатолий Лапин.  
17.08.2023 15:47
  (Мск) , Киев
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Болгария, Война, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Украина не станет членом НАТО. Альянс для нее – это «замануха» для того, чтобы эта страна выполняла нужные НАТО действия.

Об этом в интервью украинскому журналисту Виталию Дикому заявил болгарский политолог Пламен Пасков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не станет членом НАТО. Альянс для нее – это «замануха» для того, чтобы...

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По мнению Паскова, главная роль Украины для Альянса – это быть Анти-Россией и воевать с РФ.

«Это чистая замануха – никто никогда не будет принимать Украину в НАТО просто потому, что то, что нужно от Украины, то есть воевать с Россией, быть анти-Россией, она выполняет. Если она получит членство в НАТО, это означает, что Украина обязана воевать уже не одна, либо вскроется, что этот пункт 5 Устава НАТО, о котором постоянно говорят, что это абсолютная гарантия.

Никакая это не гарантия, я могу вам многими примерами показать, и по самому тексту пройтись для того, чтобы все поняли, что это возможности, но никак не обязательства подключить все свои военные ресурсы. Ничего подобного там нет.

Тем не менее в многострадальной Украине, замученной и эмоционально перегретой военными действиями, когда скажут, что это гарантии… никто не утруждается уже внимательно почитать, что этой гарантии нет. «Нас, вообще-то, примут или нет? Не примут просто потому, что можно принимать тогда, когда все НАТО готово воевать вместе с Украиной», – заявил Пасков.

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