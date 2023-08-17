Украина не будет в НАТО. Ее роль – воевать с Россией – болгарский политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не станет членом НАТО. Альянс для нее – это «замануха» для того, чтобы эта страна выполняла нужные НАТО действия.

Об этом в интервью украинскому журналисту Виталию Дикому заявил болгарский политолог Пламен Пасков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Паскова, главная роль Украины для Альянса – это быть Анти-Россией и воевать с РФ.

«Это чистая замануха – никто никогда не будет принимать Украину в НАТО просто потому, что то, что нужно от Украины, то есть воевать с Россией, быть анти-Россией, она выполняет. Если она получит членство в НАТО, это означает, что Украина обязана воевать уже не одна, либо вскроется, что этот пункт 5 Устава НАТО, о котором постоянно говорят, что это абсолютная гарантия. Никакая это не гарантия, я могу вам многими примерами показать, и по самому тексту пройтись для того, чтобы все поняли, что это возможности, но никак не обязательства подключить все свои военные ресурсы. Ничего подобного там нет. Тем не менее в многострадальной Украине, замученной и эмоционально перегретой военными действиями, когда скажут, что это гарантии… никто не утруждается уже внимательно почитать, что этой гарантии нет. «Нас, вообще-то, примут или нет? Не примут просто потому, что можно принимать тогда, когда все НАТО готово воевать вместе с Украиной», – заявил Пасков.