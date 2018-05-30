30.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Украина не давала ОБСЕ говорить правду о войне в Донбассе

Картина взаимных обстрелов в Донбассе стала выглядеть совсем иначе, когда Россия с 1 сентября 2017 года настояла на том, чтобы мониторинговая миссия ОБСЕ давала географическую привязку жертв и разрушений.

Об этом сегодня на международном форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Мы недавно разговаривали с нашими французскими коллегами и положили на стол справку ОБСЕ, согласно которой с 1 января по 19 мая со стороны украинских правительственных сил было в 5-6 раз больше обстрелов гражданских объектов на Донбассе. В результате обстрелов ВСУ убиты 5 гражданских лиц. На украинской стороне не погиб ни один гражданский житель», – сказал Лавров.

Кроме того, по его словам, ОБСЕ стала мониторить всю территорию страны и включать в свои доклады факты о том, как на Украине попустительствуют неонацистам, радикалам и другие случаи, связанные в том числе с попытками отъема церковной собственности.

«Это удалось с огромным трудом. На ОБСЕ оказывалось колоссальное давление украинцами и их западными друзьями», – сказал Лавров.