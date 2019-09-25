25.09.2019, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

Украина не доказала преданность США, чтобы получать «Пэтриоты»

Украина могла бы получить обещанные США ПЗРК «Пэтриот», но она не обосновала их необходимость и не является стратегическим партнером США, которому бы предоставили такое вооружение.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил Анатолий Пинчук, Президент ВГО «Украинская стратегия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Никаких законодательных ограничений поставок чего-то США в Украину нет. Есть вопрос процедур США, это не касается законодательства как такового.

Например, те же системы «Пэтриот» – исключительно политический вопрос. Это не значит, что мы их не можем просить.
Скажу больше, мы должны просить, просить аргументировано.

Учитывая историю оборонных запросов Украины, главным замечанием американской стороны к ним была недостаточная аргументация, почему это нужно.

Если будет политическая воля, такое решение может быть. Если нет – Украине может быть предоставлено другое оборонное вооружение, те же ПЗРК, но другого уровня. Но если Украина хочет быть партнером США.

Вот Польша сейчас является партнером США, стратегическим партнеров в Европе, она готова быть оборонным щитом.

Если Украина заявит про это и будет правильно обращаться, если она сможет доказать, что она – геополитический и экономический интерес для США, Украина может получить довольно много», – уверяет Пинчук.

Остается непонятным, почему при всем неуемном украинском желании, «незалежная» до сих пор не может получить хотя бы ПДЧ для НАТО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть