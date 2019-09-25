Украина не доказала преданность США, чтобы получать «Пэтриоты»

25.09.2019, Киев, Игорь Петров

Украина могла бы получить обещанные США ПЗРК «Пэтриот», но она не обосновала их необходимость и не является стратегическим партнером США, которому бы предоставили такое вооружение.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил Анатолий Пинчук, Президент ВГО «Украинская стратегия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никаких законодательных ограничений поставок чего-то США в Украину нет. Есть вопрос процедур США, это не касается законодательства как такового.

Например, те же системы «Пэтриот» – исключительно политический вопрос. Это не значит, что мы их не можем просить.

Скажу больше, мы должны просить, просить аргументировано.

Учитывая историю оборонных запросов Украины, главным замечанием американской стороны к ним была недостаточная аргументация, почему это нужно.

Если будет политическая воля, такое решение может быть. Если нет – Украине может быть предоставлено другое оборонное вооружение, те же ПЗРК, но другого уровня. Но если Украина хочет быть партнером США.

Вот Польша сейчас является партнером США, стратегическим партнеров в Европе, она готова быть оборонным щитом.

Если Украина заявит про это и будет правильно обращаться, если она сможет доказать, что она – геополитический и экономический интерес для США, Украина может получить довольно много», – уверяет Пинчук.

Остается непонятным, почему при всем неуемном украинском желании, «незалежная» до сих пор не может получить хотя бы ПДЧ для НАТО.