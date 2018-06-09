09.06.2018, Москва, Елена Острякова
  996 просмотров
Война, Донбасс, Россия, Украина

Украина не должна расслабляться после ЧМ-2018


Слова президента РФ Владимира Путина о том, что нападение на ЛДНР может стоить Украине государственности, касается не только периода проведения в России Чемпионата мира по футболу.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Киев предупрежден, что возможен казус белли (повод к войне), если они нападут на Луганск и Донецк. Я уверен, что предупреждение Путина качается не только периода проведения Чемпионата мира по футболу», – сказал Жарихин.

По его мнению, Украина сама создала условия, когда Россия больше не заинтересована в сохранении ее как целостного субъекта.

«Минские соглашения предполагают наличие централизованного государство, в которое могли бы вернуться республики Донбасса. Этот вариант был Киевом отвергнут. Предложение ввести миротворцев на линию разделения означало заморозку ситуации между ЛДНР и Украиной как единым субъектом. Украина не согласилась и на это. У России не осталось стимулов сохранять единое украинское государство. Они своими руками создали ситуацию, когда Россия заинтересована в дезинтеграции этой страны», – сказал Жарихин.

Как ранее сообщал «Политнавигатор», президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что попытка наступления ВСУ на Донбассе будет иметь самые тяжелые последствия для государственности Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть