09.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Украина не должна расслабляться после ЧМ-2018

Слова президента РФ Владимира Путина о том, что нападение на ЛДНР может стоить Украине государственности, касается не только периода проведения в России Чемпионата мира по футболу.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

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«Киев предупрежден, что возможен казус белли (повод к войне), если они нападут на Луганск и Донецк. Я уверен, что предупреждение Путина качается не только периода проведения Чемпионата мира по футболу», – сказал Жарихин.

По его мнению, Украина сама создала условия, когда Россия больше не заинтересована в сохранении ее как целостного субъекта.

«Минские соглашения предполагают наличие централизованного государство, в которое могли бы вернуться республики Донбасса. Этот вариант был Киевом отвергнут. Предложение ввести миротворцев на линию разделения означало заморозку ситуации между ЛДНР и Украиной как единым субъектом. Украина не согласилась и на это. У России не осталось стимулов сохранять единое украинское государство. Они своими руками создали ситуацию, когда Россия заинтересована в дезинтеграции этой страны», – сказал Жарихин.

Как ранее сообщал «Политнавигатор», президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что попытка наступления ВСУ на Донбассе будет иметь самые тяжелые последствия для государственности Украины.