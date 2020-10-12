Украина не дождалась европейских денег

12.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Европейский Союз не стал оказывать Украине помощи и поддержки, на которую рассчитывал Киев, когда согласился на такие кабальные условия, как принятие законопроекта об открытом рынке земли.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил полковник запаса, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Желающим ухода России из Донбасса, почитайте фантастические книжки, их на украинском языке издали много, даже кино какое-то сняли. Потому что основной тренд украинской политики и экономики- «прилетят инопланетяне и нам помогут». А как иначе? Евросоюз же не помог.

Мне вспоминается одна замечательная карикатура: идут два кума в Евросоюз и один другому говорит: «Когда мы туда придём, ты сразу раком не становись, пусть сначала покормят». Видимо, не дошла эта карикатура до украинских политиков, они раком стали, а после того как они стали раком – кормить их уже никто не собирается. А зачем? Всё, что было надо, ЕС использовали», – отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что деньги, обещанные ЕС за выполнение Украиной кабальных требований по рынку земли, зависли в воздухе.

«Громкий саммит, 22-й по счёту, ЕС-Украина – собрались четыре балбеса, три европейских и один украинский, ну один правда не балбес был, он бывший испанский дипломат, он немножко с головой дружил, это тот, который заявил: «Евросоюз не банкомат».

Час побухтели, и это называется «великий саммит». Что оттуда привёз Зеленский кроме ворованной ложки? Зеленский привёз немножко программ на полтора миллиарда долларов, который обещал Евросоюз, под землю и так далее. Но эти деньги зависли», – заключил Трухан.