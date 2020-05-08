Украина не дождется подарков от Путина – Гордон

08.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине не удастся ни вернуть Донбасс на своих условиях, ни провести там выборы, как это обещают в офисе президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гордон уверен, что в этом году также не состоится результативных переговоров по Донбассу и выборов в регионе.

«Я абсолютно исключаю такую возможность. Я считаю, что ни местных выборов на Донбассе в этом году не будет, ни возвращения Донбасса Россией Украине не будет, ни переговоров сколько-нибудь продуктивных с россиянами не будет. По одной простой причине: ключи от мира на Донбассе – в кармане Владимира Владимировича Путина. И он их доставать оттуда не собирается.

Донбасс – разменная карта, он его держит для того, чтобы когда это всем уже надоест, он скажет: «Ребята, отдаю Донбасс, но на наших условиях. Крым признаем российской территорией и снимаем санкции». И разошлись в разные стороны. Вот этого он ждет. Путин, что, будет дарить Зеленскому подарок в виде Крыма и в виде свободных выборов? Да не будет никогда! И надо перестать об этом говорить, и забыть вообще. Не будет этого, потому что не будет», – заявил Гордон.