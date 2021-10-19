Украина не доживёт до конца срока Зеленского – экс-замгенпрокурора

19.10.2021 19:56 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

На Украине происходит завершение узурпации власти, и те, кто ее узурпировал, уничтожат государство. В результате Украина в ее нынешних границах исчезнет.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил экс-генпрокурор Украины Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сегодня наблюдаем завершение процесса узурпации власти в стране, разрушение основ украинской государственности и разграбление украинских национальных богатств. Я боюсь, что Украины в тех границах, в которых мы живём, может и не быть, если эта власть удержится ещё какое-то время. Это очевидно для всех. Мы уже вплотную подошли к развалу государства, мы вплотную к этому разделу, за которым – разрушение государства. Есть объективные законы общественного развития, и то что мы наблюдаем сегодня, это умышленное уничтожение государства. Те, кто сегодня его рвут на части, что они делают? Они выполняют преступный план по уничтожению нашей с вами родины, делают они это всё под вот этими красивыми лозунгами – демократия, свобода слова, стремление в Евросоюз, в НАТО, ещё куда-то там. На самом деле они просто разрушают то, что строили наши с вами деды, прадеды. Они это всё уничтожают, разрывают на части и передают обычным мошенникам, которые имеют политический вес», – сказал Ренат Кузьмин.