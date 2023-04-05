«Украина не Финляндия – не видать нам НАТО в ближайшее десятилетие» – киевский политолог

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Возлагая свои надежды на скорейшее вступление в НАТО, на Украине даже не подозревают, насколько нынешний статус Киева выгоден Североатлантическому альянсу в том виде, в каком он есть.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина не соответствовала и не соответствует стандартам НАТО, в Украине существует незавершённый конфликт, она по всем определениям на сегодняшний день не может быть членом НАТО. Как бы мы ни говорили, что являемся форпостом Западной цивилизации в борьбе с Россией, как бы ми ни говорили, что мы нужны НАТО. Мы нужны НАТО, но не как полноценный член НАТО. Мы нужны НАТО как некий авангард, полигон, некая сила, которая находится в союзнических отношениях с НАТО, которая пытается соответствовать всем пожеланиям НАТО, но, в то же время, НАТО в ближайшие годы или десятилетия примет Украину в ряды своей организации. Просто, слишком высоки риски для всей организации. Принимая Украину, НАТО должно отдавать себе отчёт, что принимает и все те риски, которые несёт собой Украина для организации в целом. А зачем НАТО вообще принимать Украину? Если Украина и так полностью сотрудничает с НАТО, если натовская техника присутствует в Украине, если Украина и так воюет с Россией, не будучи членом НАТО – зачем НАТО принимать Украину в этой ситуации? Просто как утешительный приз?», – отметил Бондаренко.

Он добавил, что с Финляндией совершенно другая ситуация.

«Финляндия – это максимальное приближение к границам РФ, возможности разместить базы рядом с РФ, и абсолютное на сегодняшний день отсутствие конфликтов военного характера, минимизированное количество политических конфликтов между Финляндией и Россией и возможность влияния на Россию. С военно-политической точки зрения – это абсолютно идеальная ситуация», – объяснил политолог.