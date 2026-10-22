Украина не готова к зиме – и подготовиться не могла: русские удары сделали своё дело – Корольчук
В украинской энергетике накопились критические проблемы, которые фактически делают невозможным подготовку к прохождению зимы.
Об этом в эфире канала «Коммерсант украинский» заявил соучредитель киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая поинтересовалась, готова ли Украина к зиме.
«Нет, не готова, к сожалению. Можно было бы сейчас начать, сказать: «Мы сделали все, что могли». Не «сделали все, что могли» – а «не могли сделать»… Поэтому я говорю, что реально мы не готовы. И причина в этом, конечно, предыдущие удары», – сказал Корольчук.
По его словам, русские поставили цель разрушить схему распределения электроэнергии.
Эксперт говорит, что России даже нет смысла применять ядерное оружие, к чему периодически призывают отдельные голоса.
«Нет желания уничтожить энергосистему. Есть желание постепенно довести ее до того состояния, чтобы мы сами упали в блэкаут», – резюмировал Корольчук.
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