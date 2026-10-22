Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В украинской энергетике накопились критические проблемы, которые фактически делают невозможным подготовку к прохождению зимы.

Об этом в эфире канала «Коммерсант украинский» заявил соучредитель киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущая поинтересовалась, готова ли Украина к зиме.

«Нет, не готова, к сожалению. Можно было бы сейчас начать, сказать: «Мы сделали все, что могли». Не «сделали все, что могли» – а «не могли сделать»… Поэтому я говорю, что реально мы не готовы. И причина в этом, конечно, предыдущие удары», – сказал Корольчук.

По его словам, русские поставили цель разрушить схему распределения электроэнергии.

Эксперт говорит, что России даже нет смысла применять ядерное оружие, к чему периодически призывают отдельные голоса.