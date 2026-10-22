Украина не готова к зиме – и подготовиться не могла: русские удары сделали своё дело – Корольчук

Игорь Шкапа.  
22.10.2026 19:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


В украинской энергетике накопились критические проблемы, которые фактически делают невозможным подготовку к прохождению зимы.

Об этом в эфире канала «Коммерсант украинский» заявил соучредитель киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинской энергетике накопились критические проблемы, которые фактически делают невозможным подготовку к прохождению зимы....

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Ведущая поинтересовалась, готова ли Украина к зиме.

«Нет, не готова, к сожалению. Можно было бы сейчас начать, сказать: «Мы сделали все, что могли». Не «сделали все, что могли» – а «не могли сделать»… Поэтому я говорю, что реально мы не готовы. И причина в этом, конечно, предыдущие удары», – сказал Корольчук.

По его словам, русские поставили цель разрушить схему распределения электроэнергии.

Эксперт говорит, что России даже нет смысла применять ядерное оружие, к чему периодически призывают отдельные голоса.

«Нет желания уничтожить энергосистему. Есть желание постепенно довести ее до того состояния, чтобы мы сами упали в блэкаут», – резюмировал Корольчук.

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