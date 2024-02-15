Украина не готова принять американские истребители F-16 – спикер Воздушных сил ВСУ

У Украины еще нет подготовленной инфраструктуры и технического персонала для того, чтобы принять передаваемые Западом американские истребители F-16.

Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Игнат подчеркнул, что F-16 сразу же станут лакомой целью для российской армии, потому размещать их сразу на территории Украины слишком рискованно.

«Многие задают вопросы: «А почему все страны Европы уже объявляют, что мы готовы передать – Нидерланды: «Мы уже готовы передать, берите» якобы. Почему же Украина не берет, в чем задержка? Дают же, надо брать». А для чего брать, чтобы поставить их у нас на аэродромах, чтобы они стали лакомой целью для врага? Конечно, уже перевозить их в Украину, ставить на вооружение нужно тогда, когда все будет готово. Во-первых, это адаптация инфраструктуры – мы не говорим о капитальной смене базирования, аэродромов и так далее – это все сделать в условиях боевых действий очень и очень сложно, тем более, нам нужны аэродромы оперативные, которые находятся не так далеко, но и не близко к линии боевого соприкосновения, к линии фронта, потому что нужно, чтобы подскок до фронта был не так далеко. Потому адаптация инфраструктуры, безусловно, это адаптация взлетно-посадочных полос, потому что F-16 – более требовательный, у него и шасси, и колеса меньше, и воздухозаборники находятся ниже, потому нужно для этого самолета более приемлемые условия для применения. Таким образом – и пилоты, и инфраструктура, и инженеры должны быть подготовлены для того, чтобы использовать этот самолет и наносить удары по воздушным, наземным и надводным целям», – рассуждал Игнат.