Украина не готова принять американские истребители F-16 – спикер Воздушных сил ВСУ

Анатолий Лапин.  
15.02.2024 16:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 472
 
Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


У Украины еще нет подготовленной инфраструктуры и технического персонала для того, чтобы принять передаваемые Западом американские истребители F-16.

Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины еще нет подготовленной инфраструктуры и технического персонала для того, чтобы принять передаваемые...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Игнат подчеркнул, что F-16 сразу же станут лакомой целью для российской армии, потому размещать их сразу на территории Украины слишком рискованно.

«Многие задают вопросы: «А почему все страны Европы уже объявляют, что мы готовы передать – Нидерланды: «Мы уже готовы передать, берите» якобы. Почему же Украина не берет, в чем задержка? Дают же, надо брать». А для чего брать, чтобы поставить их у нас на аэродромах, чтобы они стали лакомой целью для врага? Конечно, уже перевозить их в Украину, ставить на вооружение нужно тогда, когда все будет готово.

Во-первых, это адаптация инфраструктуры – мы не говорим о капитальной смене базирования, аэродромов и так далее – это все сделать в условиях боевых действий очень и очень сложно, тем более, нам нужны аэродромы оперативные, которые находятся не так далеко, но и не близко к линии боевого соприкосновения, к линии фронта, потому что нужно, чтобы подскок до фронта был не так далеко.

Потому адаптация инфраструктуры, безусловно, это адаптация взлетно-посадочных полос, потому что F-16 – более требовательный, у него и шасси, и колеса меньше, и воздухозаборники находятся ниже, потому нужно для этого самолета более приемлемые условия для применения. Таким образом – и пилоты, и инфраструктура, и инженеры должны быть подготовлены для того, чтобы использовать этот самолет и наносить удары по воздушным, наземным и надводным целям», – рассуждал Игнат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть