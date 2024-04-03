Украина не имеет денег на увеличение армии

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Киев не имеет необходимых средств, чтобы увеличить численность своих вооруженных сил.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Геннадий Дубов, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По словам эксперта, без возобновления помощи со стороны США неизвестно даже, как Украине финансировать свои потребности во втором полугодии.

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«На сегодня Умеров, министр обороны Украины говорит о том, что 70% бюджета Минобороны идет на заработные платы. Это тем людям, которые сегодня находятся на действующей воинской службе. То есть, 30% идет на вооружение и 70% на зарплаты. Если мы добавляем в Вооруженные силы, которых сегодня плюс/минус миллион, еще какое-то количество тысяч людей, мы, соответственно, увеличиваем необходимость финансирования ровно пропорционально этому объему», – сказал эксперт.

«Сегодня все доходы нашего бюджета, по заверению того же [главы бюджетного комитета ВР] Гетманцева и других официальных лиц, включая Марченко, идут на вооруженные силы, поэтому если мы призываем 300 тысяч, нам необходимы плюс 30% бюджета. На сегодня, по цитате того же Гетманцева, мы не имеем понимания, как будем финансировать наш бюджет после июля или после августа. Мы не закрываем на сегодня 4-5 месяцев по году с точки зрения источников. Если мы принимаем закон и замахиваемся на большее количество людей в Вооруженных силах, мы имеем необходимость где-то получать деньги. Денег на сегодня нет», – заявил Дубов.