Украина не имеет дополнительного ресурса на Чернобыль – эксперт

14.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Украина не имеет дополнительных возможностей для того, чтобы держать под контролем ситуацию в Чернобыльской зоне отчуждения, где уже вторую неделю не могут потушить пожар.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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«То, что передают из той же Припяти, мягко говоря, не очень соответствует бравурным заявлений офиса президента Зеленского, что у них все под контролем и нет никаких поводов для паники тоже нет. Это уже, извините, больше 10 дней происходит.

Здесь нужно понимать, что дополнительного ресурса на Чернобыль у Украины нет. Потому что есть серьезные проблемы с коронавирусом, которые еще наслаиваются на проблемы в мировой экономике, и рассчитывать на то, что завтра Европа скажет «А давайте мы вам все профинансируем», – это гипернаивно. Европа, напомню, не захотела помогать Италии и Испании, не говоря уже про другие страны.

В данном случае все зависит от деятельности непосредственно самих украинских властей. Им бы стоило не потемкинские деревни возводить, а трезво посмотреть на ситуацию. Потому что передают-то это все не российские политологи, а местные жители и соцсети этим переполнены.

Опасность повторения этого есть и в будущем, потому что в последние годы мало чего делалось в Чернобыльской зоне, если не считать заявления Зеленского, что он сделает там некий туристический кластер. Такой себе Диснейленд по-украински. Насколько я понимаю, ситуация не продвинулась, а нынче финансов на это точно не хватает. Насколько можно судить, проблема Чернобыля давно ушла на обочину внимания украинской власти», – заявил Гаспарян.