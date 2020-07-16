«Украина не имеет никаких прав!» – депутат Коломойского обрушился на ЕС

16.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом ставит Украину в абсолютно бесправное положение и оборачивается для неё огромными убытками.

Об этом в эфире Youtube-канала «skrypin.ua» заявил депутат Верховной рады Игорь Палица, считающийся близким к олигарху Игорю Коломойскому, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, мы долго об этом говорили и наконец подписали. По итогам референдума в Нидерландах там прописано, что Украина не имеет права быть членом ЕС, Украина не имеет права доступа к европейским фондам и украинцы не имеют права работать на территории ЕС.

Кроме всего этого, есть перечень товаров, на которые могут вводиться квоты, что Украина может продавать в ЕС и что Европа может продавать сюда. То, что мы имеем право продавать туда 36 видов товаров, на которые ЕС могут ввести запрет, то есть 36 товаров, которые производятся в Украине, ЕС может ввести на них запрет в любой момент.

Из Украины мы имеем право вывозить только три вида товаров: мясо, птицу и сахар, это разве паритет? Вот так подписывалось это соглашение», – возмутился Палица.