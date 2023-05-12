Украина не имеет ограничений для ударов по России – Данилов

Анатолий Лапин.  
12.05.2023 10:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


У Украины нет ограничений на применение любого оружия собственного производства по территории России.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины нет ограничений на применение любого оружия собственного производства по территории России. Об...

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По мнению Данилова, если на западное оружие есть «определенные ограничения», то на украинское нет.

«Что касается Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области, – все это полностью территория нашей страны, мы ее будем защищать тем способом, которым считаем необходимым», – сказал чиновник.

«То, что касается нанесения ударов по территории Российской Федерации, я хочу обратить внимание, что у нас есть собственное оружие, собственного производства, которое мы периодически можем иметь право применять там, где считаем необходимым. Если есть определенные ограничения, то это не касается нашего оружия, это не касается других вещей», – заявил Данилов.

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