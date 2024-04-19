Украина не имеет плана. Она просто реагирует на действия России – американский разведчик

Анатолий Лапин.  
19.04.2024 11:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


У Украины нет плана, который позволил бы ей отбросить российские войска и одержать победу. ВСУ сейчас лишь реагируют на действия ВС РФ, что будет требовать постоянных и все больших ресурсов.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил полковник военной разведки США в отставке Джон Свит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины нет плана, который позволил бы ей отбросить российские войска и одержать победу....

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«Дополнительное финансирование поможет им получить больше оружия и систем ПВО, которые нужны для выживания. Но для того, чтобы победить, нужен план. Пока что мы не видим плана, а видим реакцию ВСУ на действия врага. Мы не видим, как достигнуть победы и как можно отбросить российские войска из Украины. Дело не в смене власти в России, а в том, как отбросить российские войска с территории Украины и восстановить территориальную целостность.

Так что нужен план. Деньги и оружие – это прекрасно, но если не будет плана, тогда вы будете всегда нуждаться в большем и большем, и это превратится в вечную войну, а вы просто будете продолжать вести боевые действия без победы в них», – заявил Свит.

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