Украина не имеет плана войны. В Минобороны царит коррупция – Берлинская

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Несмотря на заявления власти, Украина не знает, как воевать дальше. Кроме того, у Киева слаба коммуникация с западными партнерами по поводу очередных траншей военной и финансовой помощи.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила участник карательной операции против ЛДНР в составе сформированного в 2014-м из майданщиков батальона «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть очень вредные для страны тенденции. В частности, это международка, это отсутствие плана того, как мы дальше ведем войну, какие силы и средства нам для этого нужны, отсутствие постоянной коммуникации об этом с партнерами, конкретных ответственных лиц за эти вещи, присутствие так называемых спецэкспортеров в Министерстве обороны. Как вы знаете, это еще с тех времен были структуры, через которые прогонялись огромные коррупционные контракты, и мы помним скандалы времен Резникова и до этого», – заявила Берлинская.

Напомним, ранее в украинском медиа-пространстве появилась информация о том, что Берлинская может стать министром обороны страны вместо ушедшего Алексея Резникова. Но помешал этому российский удар по драмтеатру в Чернигове, где проходила выставка дронов, организованная Берлинской.