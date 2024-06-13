Украина не имеет работников, способных восстановить энергетику

Анатолий Лапин.  
13.06.2024 14:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Энергетика


В планы украинской власти к зиме создать распределительные мощности, генерирующие гигаватт электроэнергии, может поверить только дилетант. Сегодня в стране нет такого количества специалистов, способных «что-то делать с проводами».

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил эксперт рынка энергетики Михаил Шустер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В планы украинской власти к зиме создать распределительные мощности, генерирующие гигаватт электроэнергии, может поверить...

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«Мы целый гигаватт в количестве 300 установок в декабре месяце, наверное, должны включить в сеть, потому что население замерзнет. Ну, понимаете, это уже если люди совсем ничего в энергетике не смыслят, наверное, у них появляется какая-то надежда. У людей, которые что-то смыслят… хорошо, допустим, мы поверим, но мы же понимаем, что после этого должно происходить.

После этого должен начаться просто колоссальный жор на проектантов, колоссальный жор на людей, которые что-то умеют делать с проводами, с инверторами, которые умеют с этим работать. У нас есть, конечно, кадры, был бум с солнечными станциями, кто-то сохранился по электрической части, но это колоссальный вброс работы на рынок, на котором отсутствует рабочая сила, способная обслужить этот заказ в полной мере», – заявил Шустер.

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