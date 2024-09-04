Украина не имеет ресурсов воевать еще год – киевский аналитик

Анатолий Лапин.  
04.09.2024 12:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина, Финансы


Украина вряд ли сможет вытянуть обеспечение войны еще на год – ее собственных ресурсов не хватает, а дыру в 50 миллиардов долларов желающих закрывать не будет, учитывая смену политических элит в США и Германии.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина вряд ли сможет вытянуть обеспечение войны еще на год – ее собственных ресурсов...

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«Я думаю, на годик у нас возможностей нет хотя бы потому, что война – это деньги, деньги и еще раз деньги. Посмотрите, как Камала Харрис пропетляла – ни разу не упомянула Украину. Это – предвестник смены курса. Да, возможно, будут давать, но не в тех объемах. Глядя на нашу дыру, это минимум 50 миллиардов. Много ли желающих?

Германия даст? Особенно после феерического пролета правящей коалиции над Тюрингией и Саксонией. Это же хрестоматийный вариант – Германия возвращается на 100 лет назад, когда западные земли – это консерваторы и либералы, а в восточных дрались национал-социалисты с коммунистами. История повторяется, поэтому боюсь, что с деньгами будет плохо. Без денег вести войну? Владимир Александрович [Зеленский]не волшебник, мягко говоря. Поэтому на год, боюсь, у нас ресурсов нет», – заявил Золотарев.

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