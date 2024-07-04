Украина не имеет шансов на победу, ее спасут только переговоры – швейцарский полковник

Вадим Москаленко.  
04.07.2024 09:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 121
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина, Экономика


Неудача западных санкций показала, что победить Россию не получится. Об этом бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод заявил в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Идея Запада состояла в том, чтобы заставить Россию рухнуть не через войну на поле боя, а через экономическую войну путём введения массивных и жестоких санкций. И именно это французское министерство экономики заявило 1 марта 2022 года, сказав, что они заставят Россию рухнуть. И в этом и заключалась идея», – сказал Бод.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Неудача западных санкций показала, что победить Россию не получится. Об этом бывший сотрудник швейцарской...


«Но американцы очень быстро заметили, что на самом деле это не сработало, и что российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось. В результате у Украины не было никакой надежды на военный успех.

США начали давить на Зеленского уже 22 ноября, чтобы он вступил в переговоры с Россией. И это странно, потому что в первой половине интервенции Запад сделал всё возможное, чтобы предотвратить любые своего рода соглашения. Но к концу 2022 года стало ясно, что Украина не добьётся никакого успеха, и для нас решением были переговоры», – подытожил швейцарец.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть