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Неудача западных санкций показала, что победить Россию не получится. Об этом бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод заявил в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Идея Запада состояла в том, чтобы заставить Россию рухнуть не через войну на поле боя, а через экономическую войну путём введения массивных и жестоких санкций. И именно это французское министерство экономики заявило 1 марта 2022 года, сказав, что они заставят Россию рухнуть. И в этом и заключалась идея», – сказал Бод.

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«Но американцы очень быстро заметили, что на самом деле это не сработало, и что российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось. В результате у Украины не было никакой надежды на военный успех. США начали давить на Зеленского уже 22 ноября, чтобы он вступил в переговоры с Россией. И это странно, потому что в первой половине интервенции Запад сделал всё возможное, чтобы предотвратить любые своего рода соглашения. Но к концу 2022 года стало ясно, что Украина не добьётся никакого успеха, и для нас решением были переговоры», – подытожил швейцарец.