Украина не имеет шансов в этой войне – садист Друзенко

Вадим Москаленко.  
15.05.2024 21:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Коррумпированное украинское государство не способно меняться и адаптироваться к войне, а значит, не имеет шансов на победу.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ политолога Юрия Романенко заявил офицер ВСУ Геннадий Друзенко, скандально известный тем, что отдал приказ своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Коррумпированное украинское государство не способно меняться и адаптироваться к войне, а значит, не имеет...

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«Очень хочется, чтобы этот транш помощи рассматривался как способ выровнять ситуацию – и зайти в переговоры, как минимум, с равной позиции. Но пока что, исходя из того, что мы видим в Харьковской и Донецкой областях, в сильной позиции находится Владимир Владимирович Путин.

И это очень печально. Это потому, что Россия изменяется и адаптируется к войне быстрее, чем Украина», – сказал Друзенко.

«Если за два года система кардинально не изменилась, то боюсь, что у неё нет шансов. Заплачена огромная цена, потеряны земли, десятки или сотни тысяч людей погибших. А уроки не выучены», – загрустил неонацист.

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