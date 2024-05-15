Украина не имеет шансов в этой войне – садист Друзенко

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Коррумпированное украинское государство не способно меняться и адаптироваться к войне, а значит, не имеет шансов на победу.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ политолога Юрия Романенко заявил офицер ВСУ Геннадий Друзенко, скандально известный тем, что отдал приказ своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень хочется, чтобы этот транш помощи рассматривался как способ выровнять ситуацию – и зайти в переговоры, как минимум, с равной позиции. Но пока что, исходя из того, что мы видим в Харьковской и Донецкой областях, в сильной позиции находится Владимир Владимирович Путин. И это очень печально. Это потому, что Россия изменяется и адаптируется к войне быстрее, чем Украина», – сказал Друзенко.

«Если за два года система кардинально не изменилась, то боюсь, что у неё нет шансов. Заплачена огромная цена, потеряны земли, десятки или сотни тысяч людей погибших. А уроки не выучены», – загрустил неонацист.