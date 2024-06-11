Украина не имеет сил на высадку десанта в Крыму – экс-спикер Генштаба ВСУ

Анатолий Лапин.  
11.06.2024 13:56
  (Мск) , Киев
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У Украины нет ресурсов для того, чтобы совершить масштабную операцию по высадке морского десанта в Крыму. Об этом в эфире 24 канала заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма в 2014-м украинский офицер Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Селезнев отметил, что российские военные готовятся отражать такую атаку, но усомнился в том, что она возможна.

У Украины нет ресурсов для того, чтобы совершить масштабную операцию по высадке морского десанта...

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«Мы до сих пор наблюдаем на примере подготовки российской армии к морской десантной операции в исполнении украинских сил обороны. Вспомним количество фото и видеосвидетельств того, что россияне роют окопы на территории Симферопольского, Сакского, Черноморского районов, пытаясь таким образом избежать атаки именно с моря.

Больше того, на прошлых выходных недалеко от Евпатории проводились учения, на которых российские солдаты стреляли в сторону Черного моря, отрабатывая этим контрдействия или оборону от украинского морского десанта. Такая себе история, потому что у меня большие сомнения относительно того, что мы сможем реализовать такую миссию, хотя бы потому, что у нас не так много ресурсов для того, чтобы реализовать масштабную морскую десантную операцию», – заявил Селезнев.

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