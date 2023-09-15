«Украина не имеет возможности воевать еще полгода» – Соскин

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На длительную, изнурительную войну Украина не готова. Об этом в своём видеоблоге заявил украинский экономический и политический эксперт, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, у Киева очень мало времени для того, чтобы попытаться успешно завершить контрнаступление: зимой наступать будет невозможно, поэтому надо добиться результата до осенней распутицы.

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Соскин считает, что всё равно придётся в ближайшее время идти на отмену военного положения и прекращение огня, пусть даже временное.

«Потому что Украина тоже не выдержит. На длительную, изнурительную войну Украина не готова объективно, потому что у нас нет таких ресурсов, чтобы это осуществлять», – считает украинский эксперт.

По его словам, Украина за полтора года войны исчерпала все свои ресурсы.

«Полтора года – и уже такие страшные потери, утраты, экономические, финансовые, людские, демографические и прочие. Просто нет ресурса на продолжение этого убиения массового, даже на следующие полгода. В крайнем случае до конца этого года – всё!» – убеждён аналитик.

Он считает, что ещё полгода войны Украина точно не выдержит.

«А дальше Украина не в состоянии, я считаю, как политэконом, финансист, геополитик, эксперт, специалист – лучший на этой всей территории по мировым процессам, войнам и так далее, – Украина не имеет возможности ещё полгода воевать. Просто не имеет», – резюмировал Соскин.