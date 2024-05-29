«Украина не имеет жизнеспособного варианта» – американский аналитик

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Владимира Зеленского нужно срочно снимать с должности президента, но проблема Украины в том, что его не на кого заменить.

Об этом в эфире интернет-блога Dialogue Works заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он должен быть отстранён от должности. И кто же его заменит, Порошенко? Он ещё более коррумпирован, он является воплощением коррупции…Так что Порошенко не альтернатива. Нет никакой другой альтернативы. Можно вернуться назад и поискать других людей, но все они запятнаны украинским национализмом. Украинцы, пришедшие к власти после «оранжевой революции», все были ультранационалистами. Первое, что сделал Ющенко – это возвёл Степана Бандеру в ранг национального героя Украины. Ты хочешь, чтобы они пришли к власти?» – сказал Риттер.

Он подчеркнул, что «у Украины нет жизнеспособного варианта».

«Лучшим политическим вариантом для украинцев, на самом деле, являются восточные украинцы, которые бежали, когда началась война, когда начался этот конфликт. Сегодня они находятся в России. Они сформировали «правительство в изгнании». В какой степени российское правительство действительно прислушивается к тому, что они говорят, я не знаю, не могу сказать», – добавил аналитик.