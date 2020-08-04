Власти России закрывают «кипрскую вольницу». Украина лазейку сохранит

04.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Власти России заявили о планах по разрыву с Кипром соглашения по налогам, которое позволяло бизнесу не платить более высокие налоги в РФ. Кипр часто использовался как «прокладка» между Россией и классическими офшорами, где олигархи прячут сверхприбыль.

По данным Минфина, за прошедшие два года на Кипр ушло почти 3,5 трлн рублей.

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«Полностью удовлетворён разрывом налогового соглашения от 1998 года с Кипром – «крупнейшим инвестором в экономику России». Это справедливо в той же мере, как и с Белоруссией – «родиной креветок» и «производителем ананасов».

Кипр сопротивлялся до последнего, отказываясь урегулировать проблему «по-хорошему» (т.е. уравнять ставки). И его можно понять: кому он нужен, такой красивый, если придётся отстёгивать 15-20% вместо прежних 5% или вообще нуля? Терять есть чего – обратно в Россию «инвестировалось», дай бог, половина того, что ранее «выводилось». Но особенно я удовлетворён скульбой российской «деловой прессы», – комментирует политолог Михаил Синельников-Оришак.

Решение российского министерства финансов начать процедуру денонсации соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения и ввести повышенный налог на дивиденды, выводимые на счета за границей, должно стать первым шагом для прекращения оттока капиталов из РФ.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экономический эксперт Александр Дудчак.

«Хочется надеяться, что денонсация соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром станет только первым шагом в прекращении неоправданного оттока капитала из РФ. И то – только с 1 января 2021 года. Идеи об амнистии капитала не принесли желаемых результатов, теперь, выводимые средства будут хотя бы облагаться налогом. Это не кардинальное решение проблемы, а просто «лёд тронулся». Необходимо остановить спекуляции на курсе рубля, нецелевое использование государственных средств и так далее.», – сказал эксперт.

При этом он добавил, что процесс вывода капиталов из РФ будет продолжаться, но в другие юрисдикции и иными способами.

«Для Украины это никаким примером не будет, так как условия, позволяющие совершать экономические преступления, или, пусть будет, злоупотребления, связанные с выводом капитала, называются «благоприятным инвестиционным климатом для инвесторов». Так что делается всё для того, чтобы грабёж населения был облегчён и узаконен», – резюмировал эксперт.

Отметим, что решение минфина связано с мартовским поручением президента Владимира Путина, предложившего ввести налог в размере 15% на дивиденды, выводимые на зарубежные счета.

«Сейчас две трети таких средств, а по сути это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13%», – обратил внимание глава РФ в своем выступлении.

При этом переговоры с Кипром, который выступал против повышения налога на вывод российских капиталов, оказались безрезультатными.