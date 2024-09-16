«Украина не хочет мира, многие зарабатывают на войне» – Карасев

Вадим Москаленко.  
16.09.2024 21:56
  (Мск) , Киев
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Бизнес, Война, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинское государство не хочет начала переговоров, потому что слишком многие его деятели зарабатывают на войне.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское государство не хочет начала переговоров, потому что слишком многие его деятели зарабатывают на...

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«Мы тоже не очень хотим переговоров. Потому что надо будет признавать территорию. Что вы скажете своим гражданам, особенно радикальным, которые это не приемлют? Которые очень хорошо встроились, нормально живут в этой ненормальности. Есть же такие тоже. Что им сказать?», – сказал Карасев.

По его мнению, рано или поздно Западу придётся принуждать украинских коррупционеров пойти на прекращение войны.

«Тогда у Запада есть только две опции. Если, допустим, они не соглашаются на заморозку конфликта, тогда надо в разы увеличить военную помощь Украине. В разы. А министр иностранных дел Британии сказал, что будет меньше помощи в 2025 году. А Британия – это одна из, скажем так, ключевых военных союзников Украины и спонсоров.

Надо готовиться к тому, что будет меньше помощи по линии финансовой и по линии военной. Значит, надо создать такие условия, чтобы была большая война между Россией и Западом. А никто не хочет этой большой войны. Большой войны, прямой. Гибридной, горячей, пожалуйста. Но прямой войны между НАТО и Россией никто не хочет», – жаловался Карасев.

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