Украина не контролирует границу с Россией, харьковский сценарий может повториться – Бортник

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История с заходом российских войск в село Рыжевка на границе с РФ показывает, что несмотря на заверения со стороны военного и политического руководства, ситуация не находится под контролем Украины и на любом участке пограничья может повториться харьковский сценарий.

Об этом в эфире интернет-канала «ПолитБюро» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут им необходимо было сконцентрироваться в Теткино при том, что на флангах потенциально должна находиться украинская армия. А потом перейти границу, зайти в Рыжевку, снять видеосюжет, а он имел место, и провести такую информационную кампанию. Все же, мне кажется, что вся эта ситуация демонстрирует то, что на Сумщине, несмотря на все заявления, сохраняется угроза реализации харьковского сценария, когда пограничье укреплено или прикрыто недостаточно. И потенциально Россия может занимать вглубь территорию на 3-5 километров. Спокойно проходить, создавать новую линию фронта и новую линию напряженности… Кроме этой демонстрации в этом районе, я считаю, что высока остается вероятность того, что мы можем увидеть повторение харьковского сценария по другим направлениям по украино-российской границе», – заявил Бортник.