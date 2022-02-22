Украина не крала газ и субсидировала Россию, а не наоборот – глава «Нафтогаза»

Заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Украина проводила несанкционированный отбор российского газа и что Москва фактически субсидировала Украину, поставляя газ по низким ценам, не соответствуют действительности.

Об этом на брифинге в Киеве заявил глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он сказал, что в Украине кто-то крал газ. Я в «Нефтегазе» работаю с перерывами много лет, так вот, за все это время не было ни одного случая, когда Украина или «Нефтегаз» крал бы российский газ. Эти заявления от Росси звучали, например, в Стокгольмском арбитраже, но они ничем не были подкреплены и мы очень легко опровергли в арбитраже что это все спекуляции, обвинения которые не имеют никакого основания.

Также господин Путин говорил, что якобы из-за низких цен Россия помогала Украине, были какие-то там преференции. Так вот, правда противоположна тому, что говорит господни Путин. Наоборот, Украина переплачивала за газ и недополучала деньги за транзит. Мы доказали это в Стокгольмском арбитраже. Там был представитель «Газпрома», даже он согласился, что Украина недополучала за транзит и переплачивала за газ.

Мы были ограничены тем контрактом, который подписали в 2009 году. Если бы мы покупали газ просто по европейским правилам, то разница между тем, что мы фактически заплатили России и тем, что мы должны были бы заплатить, если бы все происходило по европейским правилам, – 52 млрд долларов – только за промежуток времени с 2009 по 2019 год.

То есть, это Украина фактически давала субсидии России, это как раз колониальная политика, которую проводил господин Путин в отношении Украины, приводила к тому, что деньги фактически выкачивались из Украины и шли в Москву», – сказал Витренко.