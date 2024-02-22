«Украина – не курица»: Данилов отказался от мира

Никакие переговоры с русскими невозможны, даже если в США к власти придёт Дональд Трамп.

Об этом в интервью телеведущей антироссийского пропагандистского телеканала «1+1» Наталье Мосейчук заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос заморозки – смотрите, вы можете заморозить курицу в холодильнике, вы не можете заморозить жизнь человека. Вы не можете заморозить жизнь страны, это просто невозможно. И люди, которые рассказывают о каких-то договорённостях с Россией, какую-то ерунду несут – Россия поставила себе целью уничтожение нашей [страны].

У нас с русскими никаких переговоров не было. Если вы считаете, что Путин и Трамп или кто-то другой, кто будет президентом США, за нашей спиной может решать нашу судьбу, оно так не работает», – заявил Данилов.