«Украина – не курица»: Данилов отказался от мира

Вадим Москаленко.  
22.02.2024 09:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1095
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Никакие переговоры с русскими невозможны, даже если в США к власти придёт Дональд Трамп.

Об этом в интервью телеведущей антироссийского пропагандистского телеканала «1+1» Наталье Мосейчук заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакие переговоры с русскими невозможны, даже если в США к власти придёт Дональд Трамп....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Вопрос заморозки – смотрите, вы можете заморозить курицу в холодильнике, вы не можете заморозить жизнь человека. Вы не можете заморозить жизнь страны, это просто невозможно. И люди, которые рассказывают о каких-то договорённостях с Россией, какую-то ерунду несут – Россия поставила себе целью уничтожение нашей [страны].

У нас с русскими никаких переговоров не было. Если вы считаете, что Путин и Трамп или кто-то другой, кто будет президентом США, за нашей спиной может решать нашу судьбу, оно так не работает», – заявил Данилов.

Мосейчук уточнила, а если прекратятся поставки оружия.

«Будет, и будет обязательно», – заверил секретарь Совбеза.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть