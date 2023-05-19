Украина не может идти в контрнаступление – Бутусов

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Украинская армия не может перейти в распиаренное контрнаступление, поскольку у нее не хватает средств поражения, а Россия уже накопила и продолжает сосредотачивать в зоне СВО большое количество живой силы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военкор, главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская армия с миллиона военнослужащих официально увеличена до полутора миллионов военнослужащих, и все эти 500 тысяч человек – все это направлено для пополнения российских Сухопутных войск, то есть наземных войск, тех, кто воюет у них на земле. Это десантники, морская пехота, сухопутные войска, а также подразделения российской гвардии. Росгвардия, «Вагнер», добровольческие батальоны регионов Российской Федерации, национальные, потом подразделения боевого армейского резерва, БАРС, тоже добровольческий, Минобороны Российской Федерации, мобилизованные, контрактники, плюс пятьсот тысяч», – сказал Бутусов.

«То есть, Россия сосредотачивает сейчас, сосредоточила уже на Донбассе силы, соразмерные абсолютно с украинскими, и на многих участках фронта легко может создать преимущество в численности. Имеет преимущество численности на многих участках фронта и имеет резервы. Поэтому, конечно, ситуация для нас сейчас сложна в том, что для того, чтобы освободить территорию, чтобы наш контудар, контрнаступление, о котором мы все говорим, которое нам нужно, потому что нужно освобождать украинскую землю, все это возможно только когда мы сможем нанести такие потери, которые уничтожат боеспособность российской армии. Для этого нам нужно намного больше средств поражения», – заявил Бутусов.