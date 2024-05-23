Украина не может найти деньги на армию – приближенный к Минобороны волонтер

Анатолий Лапин.  
23.05.2024 22:54
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы, Экономика коллапса


У Украины нет денег на войну, поэтому в стране в ближайшее время будут еще больше сокращаться расходы на другие «гражданские» нужды, а акцизы и налоги – повышаться.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявила волонтер, член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины Богдана Яровая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины нет денег на войну, поэтому в стране в ближайшее время будут еще...

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«Происходит то, что не должно было бы происходить, но оно происходит. На самом деле, да, с финансированием сейчас есть трудности… Кабинет министров должен сократить все затраты по другим каким-то вопросам и выделить, сделать перераспределение средств и направить эти средства на армию…

Я не скажу сейчас ничего тайного – в государстве происходят те вещи, что государству не хватает средств. Война – дорогая вещь, на войну нужно очень много средств, много людей теряют жизни, здоровье, – это все нужно финансировать. Мы вообще выйдем из этой войны социально обремененной страной…», – сказала она.

«Сейчас, с июля месяца, хотим мы этого или нет, это произойдет, потому что не на что финансировать войну, – будут повышены акцизы по некоторым позициям, будут внесены изменения в налоговый кодекс», – отметила волонтер.

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