Украина не может найти деньги на газ

Игорь Шкапа.  
28.07.2025 11:25
  (Мск) , Киев
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Газ, Дзен, Украина, Финансы


На Украине лихорадочно ищут деньги на закупку газа в преддверии отопительного сезона, но пока нужных объемов финансирования найти не удается. не горят желанием оказать необходимую помощь и западные союзники.

Так, на днях днях компания «Нафтогаз» отчиталась, что взяла кредит в «Приватбанке», ранее принадлежавшего олигарху Игорю Коломойского. Отмечается, что сумма кредита составляет 4,7 миллиарда гривен (около 100 миллионов евро), необходимых «для формирования запасов природного газа».

На Украине лихорадочно ищут деньги на закупку газа в преддверии отопительного сезона, но пока...

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Кроме того, на аналогичную сумму и на эти же цели было заключено кредитное соглашение с «Укргазбанком».

«Полученные средства уже направляются на закупку природного газа для формирования достаточных запасов в подземных газохранилищах, чтобы страна была обеспечена энергоресурсами этой зимой», – пафосно протрубил председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Обратим внимание, что оба банка находятся в собственности государства, которое таким образом, по сути, занимает само у себя.

Кроме того, эксперты предупреждают, что это сумма крайне мала и не покрывает нужд Украины в «голубом топливе».

«Со стороны выглядит, что 9,4 млрд грн – это ого-го как много. Но это всего на оплату 400 млн куб. м газа. Как раз тот газ, который Нафтогаз заказывал еще в марте-апреле-мае. Так хорошо «Нафтогаз» еще не жил. Видно вообще нечем платить за газ. Хотя бывший министр энергетики Галущенко избивал себя в грудь, что импорт 2,9 млрд кубов газа финансово подтверждены. Если кто-то не понял, то теперь это так красиво называется банковская гарантия. А будут деньги или нет – неизвестно», – описывает ситуацию член правления киевского Института энерегтических исследований Юрий Корольчук.

По его словам, к кредитам в госбанках пришлось прибегать после провальной конференции по вопросам восстановления Украины, которая прошла в Риме 10-11 июня,.

«Международные партнеры щедро позволили перекроить свою помощь и направить 200 млн. евро на газ. Это когда рассказывают, что в Риме договорились на 5-10-20 млрд евро, нужно знать, что осилили договориться лишь на 200 млн евро на газ. Ну, бывает, ошиблись в нулях. Поэтому в гривнах выглядит впечатляюще, а в объемах газа, как раз 400 млн кубометров хватит зимой на дней 7-8. И это экономно», – предупреждает Корольчук.

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