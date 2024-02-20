Украина не может ничего противопоставить российским авиабомбам – Луценко

Анатолий Лапин.  
20.02.2024 15:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина, в отличие от России, не может применять управляемые авиабомбы, которые сыграли серьезную роль при взятии ВС РФ Авдеевки, потому что российская ПВО достает от Донецка до Днепра.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил экс-депутат Верховной рады, мобилизовавшийся в ВСУ, Игорь Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина, в отличие от России, не может применять управляемые авиабомбы, которые сыграли серьезную роль...

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По словам Луценко, партнеры передали Украине такие УАБы, но толку от этого нет.

«Нам тоже давали УАБы, но у нас сейчас полностью исключена возможность запуска этих УАБов с наших самолетов из-за того, что системы противовоздушной обороны русских работают на глубину где-то до 300 километров. То есть до Днепра, чтобы вы понимали, из Донецкой области они добивают, потому подниматься нашей авиации на такую высоту, откуда нужно бросать УАБы, потому что управляемым авиационным бомбам нужен запас высоты, наша авиация не будет, и это правильно. Не нужно так рисковать нашими пилотами», – сказал политик.

«Тем временем у русских все классно, потому что их самолеты могут, не входя в зону нашей относительно вялой ПВО, эти УАБы на нас сбрасывать», – заявил Луценко.

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