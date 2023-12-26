Украина не может осилить производство fpv-дронов – Тука возмущён

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Для сохранения боеспособности ВСУ нужны тысячи новых ударных дронов каждый день.

Об этом на канале «NewsRoom» заявил экс-замминистра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один хороший экипаж, который работает непосредственно на передовой, иногда за сутки использует 30-35 fpv-дронов, пытаясь уничтожить врага. Конечно, это не норматив, это на самых горячих участках. Хотя, в последнее время мест, где хотя бы условное затишье, их становится всё меньше и меньше. Орки давят по всей линии фронта», – вещал Тука.

Он возмутился, что при этом на Украине даже своего производства комплектующих не наладили.

«Вместе с тем, когда политики или целые министры надувают щёки и рассказывают, что у нас началось производство, надо понимать, что у нас в лучшем случае началась узловая сборка из иностранных комплектующих. Ну, раму можно собрать в гараже каком-то… винты, батареи, «мозги», камеры завозят… на 3D-принтере. Я бы не решился так отчитываться о «своём» производстве. По моим оценкам, 85-90% комплектующих иностранного происхождения», – добавил экс-министр.