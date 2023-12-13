Украина не может победить – американский сенатор
Украинское государство даже с западной помощью не способно одержать военную победу над Россией.
Об этом в эфире американского телеканала «Fox News» заявил сенатор США Рон Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас нет стратегии для победы, они не могут победить. Единственный способ победить – это запустить ракеты по Москве, чтобы уменьшить поддержку войны Россией. Но они не могут этого сделать, и в Пентагоне знают об этом.
Прошло уже 22 месяца, летнее наступление не сработало. Это тупиковая ситуация», – сказал Джонсон.
Он подчеркнул, что раз Вашингтон не смог добиться успехов, следует переходить к переговорам.
«И вижу, как всё больше русских и украинцев умирают. Войне должен быть положен конец, потому что с каждым днём всё хуже. Решение должно быть достигнуто путём переговоров», – подытожил сенатор.
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