Украинское государство даже с западной помощью не способно одержать военную победу над Россией.

Об этом в эфире американского телеканала «Fox News» заявил сенатор США Рон Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас нет стратегии для победы, они не могут победить. Единственный способ победить – это запустить ракеты по Москве, чтобы уменьшить поддержку войны Россией. Но они не могут этого сделать, и в Пентагоне знают об этом.

Прошло уже 22 месяца, летнее наступление не сработало. Это тупиковая ситуация», – сказал Джонсон.