Украина не может победить – американский сенатор

Константин Серпилин.  
13.12.2023 15:55
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, США, Украина


Украинское государство даже с западной помощью не способно одержать военную победу над Россией.

Об этом в эфире американского телеканала «Fox News» заявил сенатор США Рон Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское государство даже с западной помощью не способно одержать военную победу над Россией. Об...

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«У нас нет стратегии для победы, они не могут победить. Единственный способ победить – это запустить ракеты по Москве, чтобы уменьшить поддержку войны Россией. Но они не могут этого сделать, и в Пентагоне знают об этом.

Прошло уже 22 месяца, летнее наступление не сработало. Это тупиковая ситуация», – сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что раз Вашингтон не смог добиться успехов, следует переходить к переговорам.

«И вижу, как всё больше русских и украинцев умирают. Войне должен быть положен конец, потому что с каждым днём всё хуже. Решение должно быть достигнуто путём переговоров», – подытожил сенатор.

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