Украина не может применять F-16: российская ПВО подготовила засаду – Арестович

Анатолий Лапин.  
30.09.2024 10:59
  (Мск) , Киев
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия только и ждет, когда в направлении линии фронта начнут работать переданные Украине Западом F-16.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия только и ждет, когда в направлении линии фронта начнут работать переданные Украине Западом...

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«На F-16 давно готова воздушная засада специально, чтобы их сбить и показать, что первое – получить моральное преимущество, второе – физическое, ликвидация самих этих F-16. Для того, чтобы они их сбивали, нужно, чтобы были дальнобойные ракеты «воздух-воздух» на 150 километров. Неизвестно, передали ли нам эти ракеты.

Во-вторых, там дежурят российские средства, у которых дальность ракет – 300 километров. Поэтому наши F-16 находятся в очень тяжелом положении и в основном применяются сейчас как средства ПВО против средств воздушного нападения, уже находящихся в нашем воздушном пространстве. В первую очередь, – крылатых ракет и «Шахедов». Поэтому это средства ПВО, скорее, нежели оружие поля боя, хотя они и бомбы роняют периодически. Но, как вы понимаете, если мы начнем их применять там, где работают по нашим, то это – второй урок на кафедре тактики для 16-летнего курсанта – вымани противника и устрой ему засаду», – заявил Арестович.

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