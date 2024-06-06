Украина не может рассчитывать на «контрнаступ 2.0» раньше следующего года

Анатолий Лапин.  
06.06.2024 10:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина не может рассчитывать на очередной «контрнаступ» раньше следующего года. И то, этот процесс зависит от большого количества факторов, ключевым из которых является продолжение финансирования и обеспечения со стороны США.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил военный обозреватель Давид Шарп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не может рассчитывать на очередной «контрнаступ» раньше следующего года. И то, этот процесс...

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«Наступление выглядит отдаленной перспективой. Если те самые уроки 23-го года, – я имею в организационном плане, комплектования вооруженных сил, планирования и готовности подразделения решать задачи против обороняющегося противника будут исправлены и продолжится поступление в нужных и больших количествах западного вооружения, то естественно, можно и нужно будет задуматься о наступлении. Но не исходя из принципа «в срочном порядке», а именно когда будет объективная готовность.

Теоретически, если все будет идти как надо во всех отношениях, вероятно, 25-й год – это тот год, когда подобное может быть на повестке дня. Но до этого еще далеко. И касательно продолжения американской помощи, здесь ключевым является конец года нынешнего – выборы в США, и как конгресс и сенат будут пробивать очередной пакет помощи Украине. Этот ключевой аспект зависит от внешних источников», – заявил Шарп.

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