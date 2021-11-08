Украина не может раздобыть деньги и завезти уголь в отопительный сезон – эксперт

Для прохождения отопительного сезона Украине требуется закупить 2,5 млн тонн. угля, но денег на это у нее просто нет, и такой объем сейчас закупить и привезти невозможно.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Профильный министр заявляет, что у нас проблем нет. Давайте посмотрим: у нас потребность на отопительный сезон 2,5 млн тонн. В месяц сюда должно приходить 500 тыс. тонн. Чтобы их купить – нужно выделить деньги, авансом. Даже если взять среднюю цену 150 долл. за тонну, то достаточно нехитрый расчет показывает 500 тыс. тонн. умножить на 150 долл. – этих денег в бюджете нет.

Я не понимаю, за какие деньги это собираются покупать.

Если деньги собирать с рынка авансом – то еще интереснее. Надо собирать где-то 2 млрд грн ежемесячно. За счет чего? То есть, суммарно нам не хватает 10 млрд грн.

Если министр знает, где эти деньги есть, то желательно сообщить. Либо мы берем кредит, выпускаем ОВГЗ, которые размещает Минфин. Либо НБУ выделяет деньги из ЗРВ.

Надо еще, чтобы мы нашли продавца. Никто просто так не продаст. Не потому что кто-то остановил или заблокировал, просто, чтобы уголь продать, его нужно еще добыть. Нигде, ни в одной стране мира уголь не лежит в запасах так, чтобы пришла Украина, сказала «продайте нам 500 тыс тонн в месяц» и эти 500 тыс тонн должны в месяц переваливаться. Кто будет контрактовать суда, на которых все будет возиться?

Есть масса вопросов, которые надо было решать еще весной. А о них никто не думал. Поэтому я не понимаю, за счет чего будут реализованы заявления профильного министра что у нас проблем не будет», – заключил Юрий Гаврилечко.