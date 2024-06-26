Украина не может сбить наступательный потенциал ВС РФ – экс-замначальника Генштаба ВСУ

Анатолий Лапин.  
26.06.2024 16:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине не удается стабилизировать ситуацию на фронтах и сбить наступательный потенциал российской армии.

Об этом в эфире видеоблога «PolitБюро» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не удается стабилизировать ситуацию на фронтах и сбить наступательный потенциал российской армии. Об...

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«Они сосредоточились в Купянске и Купянск-Узловом, принципиально, и там частично на тактическом уровне продвинулись вперед. Кроме того, Работино – «серая зона», и наши попытки его захватить отбиваются огневым поражением. Ситуация такая, это наиболее напряженные участки боевых действий, которые говорят о том, что стабилизации, к сожалению, на направлениях Покровском и Кураховском – наиболее сложных, пока не удается произвести Силам обороны Украины…», – сокрушался он.

«Вообще, городские бои – это очень тяжелые, затратные бои. Конечно, наши используют любой населенный пункт для того, чтобы ослабить потенциал наступательный, сбить этот импульс со стороны противника даже на тактическом уровне, но пока окончательной цели достичь в этом смысле не удается, потому что необходимы ресурсы и резервы, которые даже на тактическом уровне нам порой собрать не удается», – заявил Романенко.

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