Украина не может вывезти более половины своей сельхозпродукции

Игорь Шкапа.  
15.09.2023 09:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, Зерно, Сельское хозяйство, Украина


На Украине начались колоссальные проблемы с экспортом сельскохозяйственной продукции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «РБК-Украина».

На Украине начались колоссальные проблемы с экспортом сельскохозяйственной продукции. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Украина испытывает серьезные проблемы с аграрным экспортом. Есть большой риск, что, получив хороший урожай зерновых и другой с/х продукции, страна банально не сможет его продать в необходимых объемах.

Проблема в маршрутах, по которым аграрии вывозят свою продукцию за рубеж. «Зерновой коридор» с участием РФ не работает с середины лета, порты Дуная, которые в разы увеличили перевалку в этом году, под атаками русских, а в ЕС решили дальше блокировать украинский с/х экспорт», – говорится в публикации.

В свою очередь один из чиновников, знакомый с ситуацией по экспорту зерна, признает, что прогноз по урожаю пришлось несколько раз менять.

«Но из того, что аграрии планировали продать на экспорт, пока мы можем вывезти до 45%. Это значит, что у бизнеса не будет денег на следующую посевную кампанию и закупку всего необходимого: посевного материала, удобрений, топлива и т.д.», –  жалуется чиновник.

По данным Нацбанка, только от запрета экспорта украинской сельхозпродукции в соседние страны, потери Украины до конца года составят до 600 млн долларов.

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