Украина не может запустить турецкие беспилотники, но готова производить свои – академик

27.02.2020, Киев, Игорь Петров

Украина закупила в Турции ударные беспилотники, но они так и не введены в эксплуатацию, обещанное совместное производство их не создано. При этом сама Украина имеет собственные разработки в этой области.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил председатель Наблюдательного совета Украинского института исследований безопасности, академик, первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлом году Украинский институт исследований безопасности презентовал ряд высокотехнологических направлений для выведения их в приоритетное перевооружение. Это линии связи, бесплотные авиационные комплексы, наземные морские беспилотные системы. Во всех этих направлениях частные компании без участия государства не могут сделать шаги вперед.

Одно дело – разработать образец, другое – организовать его производство.

Например, Украина за очень большие деньги купила турецкие ударные беспилотники которые за год еще не введены в боевую эксплуатацию. Не создано совместное производство, о чем говорили в начале такого проекта.

С другой стороны, в Украине появились беспилотные платформы, авиационные и наземные. В Украине есть ракеты среднего действия, производства КБ «Луч». Думаю, сегодня в какой-то мере есть конкуренция между КБ «Луч» и КБ «Южное». И это обнадеживающая ситуация», – уверяет Горбулин.

«Только потому, что в советские времена была серьезная конкуренция между разными КБ, – СССР сумел выйти на уровень США», – вспомнил он.

По мнению Горбулина, государство в лице профильного министерства могло бы выбирать между разработками частных компаний, которые можно было бы дорабатывать и запускать в серийное производство.

«Это значительно сократило сроки производства этих вооружений, позволило бы сразу испытывать их», – рассуждает украинский ученый.